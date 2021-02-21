Низкие цены и новые отели: стало известно, когда стартует сезон отдыха на море в Украине

Старт нового сезона отдыха на море, по крайней мере на Арабатской Стрелке, местные отели планируют с 1 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проведенный опрос более 100 владельцев отелей из Арабатской Стрелки (Генгорки, Счастливцево и Стрелкового), Бердянска, Кирилловки, а так же курортов Черного моря.

Интересно, что все без исключения опрошенные респонденты заявили: они активно ведут подготовительные работы: приводят в порядок территории оздоровительных заведений, некоторые расширяются, увеличивая количество номеров.

Исходя из опыта предыдущего сезона, они предполагают, что в туристической сфере вряд ли будут вводить новые жесткие ограничения, включая полный запрет на работу оздоровительных заведений.

По словам владельцев оздоровительных учреждений и частных домовладений, наблюдаются осторожно-оптимистичные прогнозы по статистике предварительного бронирования — номера для отдыха летом туристы понемногу ищут уже сейчас. Особенные надежды возлагают на постоянных клиентов, которые приезжают к ним каждое лето на протяжении нескольких лет.

Спрогнозировать цены на жилье сегодня немного сложнее: ценообразование зависит от комплекса факторов. Но вряд ли будет кардинальный рост цен по сравнению с прошлым годом.

С учетом того, что все будут максимально заинтересованы в туристическом трафике, более вероятен обратный сценарий — различные акции и скидки для постоянных клиентов и программы лояльности для новых.

В этом году все так же будут существовать определенные препятствия для свободного и быстрого выезда на зарубежные курорты. В основном — из-за постоянно меняющихся требований по ПЦР-тестированию и бюрократических моментов, а также финансовых затрат на эту процедуру.

Кроме того, в новом сезоне будет актуален вопрос вакцинации. Судя по тенденциям, к сожалению, провести ее вряд ли успеют всем желающим. А тем временем многие страны уже стали отдавать приоритет именно тем туристам, которые прошли все этапы вакцинации против COVID. Это может стать препятствием для въезда туда, куда туристы привыкли ездить из года в год.

Поэтому вполне вероятно, что поездка на отдых в теплые страны обрастет дополнительной медицинской и бюрократической волокитой, и не у каждого будет время оформлять все необходимые документы для выезда.

Многие мини-пансионаты и вовсе проводят перестройку и переходят в другой, более высокий уровень предложения. Те же, кто не уловил изменение основных трендов и тенденций, могут попытаться сделать это уже в этом сезоне.

Поэтому авторы материала считают, что вопрос «ехать или нет» в новом сезоне рассматривать не стоит. Следует лишь точно понять, куда именно вам стоит поехать и где остановиться.

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