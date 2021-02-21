Не все сразу: Ляшко объяснил, как украинцы будут получать доступ к бесплатным вакцинам

После того, как Минздрав объявил о скором прибытии в Украину долгожданной вакцины, главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, как будут распределять ценный груз по регионам. Одними из первых вакцину получат медики Черниговской области. В целом по Украине приоритет в вакцинации будет предоставлен группам риска и работникам «критических для государства» структур. Об этом сообщает Укринформ.

Кампания по вакцинации будет охватывать только лиц старше 18 лет. Детей вакцинировать не будут, поскольку препараты от COVID-19 не проходили клинических испытаний на несовершеннолетних.

По прогнозам Ляшко, продажа вакцин от коронавируса в Украине возможна не ранее второго полугодия 2021 года.

Ляшко уточнил, что вакцинировать украинцев будут дважды: вторая доза вводится на 29-й день после первой прививки. По расчетам, одна мобильная бригада может за сутки сделать прививки 80−100 желающим.

Напомним, в Украину должны прибыть из Индии 500 тыс. доз вакцины CoviShield. Это бренд, под которым на индийском фармпредприятии Serum Institute выпускается вакцина, разработанная тандемом Oxford-AstraZeneca.

Фото indiatoday. in

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