Оказался не «Крымским», а «Летним»: любимый мост Путина может рухнуть с началом ледохода

Крымскому мосту между Россией и временно оккупированным полуостровом вскоре предстоит серьезное испытание. Азовское море сейчас замерзло, а когда начнется оттепель, и огромнейшая масса льда придет в движение, опорам моста придется нелегко. Ледоход может стать причиной разрушения конструкции. Об этом пишет в Facebook журналист Борис Пенчук.

По данным метеорологов, в районе Крымского моста сформировались полуметровые сугробы. Весь этот снег лежит и прессуется на поверхности ледяного покрова. С приходом тепла глыбы льда будут перемещаться из Черного в Азовское море и обратно, попутно проверяя мост на прочность.

«Хорошее будет испытание для Крымского моста и его опор. Покупаем попкорн и готовимся к «шоу», — предлагает Пенчук.

По словам журналиста, мост оказался исключительно летней трассой и может нормально использоваться только в теплую погоду. Во время снегопадов мост пришлось закрыть, несмотря на то, что конструкторы обещали снабдить конструкцию современными антиобледенительными системами.

К такому же выводу пришли российские медиа. «Закрыли движение по Крымскому мосту — его защищенности не хватило чтобы противостоять непогоде. А ведь при открытии шла речь о какой-то супер-пупер противообледенительной системе… И где она? Проектировщики даже парковочные площадки не предусмотрели», — возмущаются корреспонденты издания «Аргументы недели — Крым».

Напомним, ранее бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко объяснял, что ситуация в районе моста — «как на вулкане», а техногенная авария — это только вопрос времени. Природные факторы могут дополнительно ускорить неизбежное.

Фото Krymsky_bridge/Twitter, an-crimea.ru

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