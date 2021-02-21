Компания-владелец сети «Спортмастер» попала под санкции

Под действие указа президента Зеленского о санкциях в отношении народного депутата Украины Виктора Медведчука и его ближайшего окружения, попали 8 человек и 19 компаний. В санкционный список вошла компания Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО «Спортмастер-Украина» — крупнейшая розничная сеть торговли спорттоварами в Украине.

Согласно указу, в отношении сингапурской Sportmaster Operations на три года вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

Несмотря на санкции, магазины «Спортмастер» открылись в воскресенье, 21 февраля, пишет «Интерфакс-Украина».

По информации на сайте «Спортмастер-Украина», в сеть входят около 30 магазинов в 15 городах Украины общей площадью 50 тыс. кв. м, которые ежегодно посещают около 10 млн человек, а всего в компании занято свыше тысячи работников. Помимо того «Спортмастер-Украина» развивала сеть дилерских и франчайзинговых магазинов, которая на территории Украины включает более 150 торговых точек (в т.ч. франчайзинговые Columbia, Sportlandia, Weekender, B2G) общей площадью более 16 тыс. кв. м в более чем 30 городах по всей стране.

В госреестре бенефициарами «Спортмастер-Украина» указаны братья Фартушняк с долями 30,79%, еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. У всех у них в госреестре указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.

По поводу санкций в отношении «Спортмастера» высказался киевский бизнесмен, совладелец ТРЦ Dream Town Александр Меламуд.

«Украина потеряет многомиллионные налоговые поступления и около четырех тысяч человек останутся без работы. Об инвестиционном климате я уже не заикаюсь», — написал он в Facebook.

Напомним, после объявленных санкций, телеведущая, супруга председателя политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, Оксана Марченко приняла решение вступить в партию ОПЗЖ. Об этом она заявила в видеообращении на YouTube — канале.

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