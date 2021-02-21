Африканцы отказалась? Украинцы засомневались в качестве обещанной индийской вакцины

В связи с большим спросом в Украине на вакцину от COVID-19 Индия предоставит в ближайшее время нашей стране первый транш из 500 тысяч вакцин собственного производства. Об этом сообщили в посольстве Индии в Украине.

«В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлен первый транш в размере 500 тысяч доз вакцины CoviShield, которая лицензирована Oxford-Astra Zeneca и выпускается производителем Serum Institute India. Эти вакцины позволят Украине начать кампанию общественной вакцинации по всей стране», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что Украина стала одной из первых стран, получивших индийскую вакцину в феврале. Также сообщается, что ожидается поставка большего количества индийских вакцин Made in India.

«Это поможет не только обеспечить благополучие, но и восстановить многие секторы экономики, которые сильно пострадали из-за COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей», — отметили в посольстве.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что эта поставка вакцины является еще одним примером той важной роли, которую играет индийская фармацевтическая промышленность в обеспечении безопасности здоровья в Украине.

В то же время украинцы засомневались в том, будет ли ожидающаяся вакцина достаточно качественной, о чем написали в комментариях к сообщению.

Тем не менее, в текущей ситуации большинству жителей страны, похоже, придется довольствоваться именно вакциной китайского или индийского производства.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину шведско-британской компании AstraZeneca для экстренного применения. В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.

Для проведения первого этапа вакцинации будут сформированы 600 мобильных бригад. Уже набраны более 300.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Минздрав обещал, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer по программе COVAX и несколько миллионов доз вакцины AstraZeneca. Также Степанов заверял, что уже в марте Украина получит китайскую COVID-вакцину Sinovac.

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