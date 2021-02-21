Зима не спешит прощаться: сильные морозы покинули Украину, но в некоторых регионах идет снег

В некоторых регионах Украины 21 февраля продолжает идти снег. Об этом говорится в сообщении «Укравтодора».

Так, по прогнозам синоптиков, местами кратковременный снег ожидается в Донецкой, Полтавской и Сумской областях с суточным приростом 1−3 см. В западных областях местами туман, на остальной территории страны без осадков. Средняя температура воздуха на территории страны -2−4° С, в восточных и северных областях до -7−9° С.

Как сообщили в ведомстве, на дорогах государственного значения проводятся работы по расчистке проезжей части от снега, ликвидации гололеда и обработке покрытия дорог противогололедными материалами. Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине в ближайшие дни прогнозируют потепление, но зима еще не отступает — температура будет колебаться от 20° мороза до 10° тепла.

В течение 21−22 февраля синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, на востоке и северо-востоке страны небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах гололедица, в юго-западной части местами туман. Температура ночью 1−6° мороза, днем 0−5° тепла.

В последующие два дня, 23−24 февраля, в Украине, по прогнозам синоптиков, без существенных осадков, лишь на востоке и северо-востоке страны небольшой снег. В течение 25−26 февраля в Украине, согласно ориентировочным прогнозам, ожидается сухая погода, а 27 февраля — 1 марта небольшой мокрый снег и дождь.

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