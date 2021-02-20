Лучи света символизируют души погибших: в Киеве прошла акция в честь Небесной сотни

В субботу, 20 февраля, на аллее Небесной Сотни в Киеве прошла ежегодная акция «Лучи достоинства», приуроченная памяти героев Небесной сотни, которые погибли во время событий на Майдане в 2014 году.

Вдоль аллеи Героев Небесной сотни были сотни горящих лампадок. Люди приносили цветы, передает «Цензор.нет».

Организаторы акции напомнили, что лучи света символизируют души погибших. Они принесли себя в жертву во имя жизни.

В нынешнем году акция сопровождалась музыкой Романа Коляды, написанной для проекта «Характеры Достоинства». Ролики из этого проекта, а также клип «Стража Достоинства» транслировались на выставочном павильоне Музея Майдана «Куб».

Президент Зеленский с супругой утром 20 февраля почтили подвиг участников Революции Достоинства, установив лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

Напомним, 17 февраля Верховная Рада приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Фото censor.net/r

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