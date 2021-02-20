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Украина

Оккупированный боевиками Донбасс находится на грани экологической катастрофы: Украина обратилась к МАГАТЭ

15:19 20 февраля 2021
Донбасс

Оккупированный Россией украинский Донбасс за 7 лет «русского мира» подошел к черте, после которой может начаться масштабное экологическое бедствие с социальными последствиями. Из неработающих шахт не откачивается вода, загрязняются грунтовые воды, взрывы большого количества боеприпасов вызывают загрязнение воздуха, почвы и воды. На пока еще работающих объектах не происходит никакой очистки и вредные вещества попадают в атмосферу.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время брифинга для государств-членов ООН, передает «Укринформ».

Министр отметил, что Украина уже обратилась к МАГАТЭ с просьбой направить группу экспертов для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Резников также напомнил, о ядерном взрыве 1979 года на шахте «Юнком» в районе Енакиево (оккупированная территория). После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии. Из шахты постоянно откачивали воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. Два года назад оккупационные власти прекратили откачку воды. Сейчас радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды, что влечет за собой загрязнение рек, впадающих в Азовское море.

«Украина обратилась к МАГАТЭ с просьбой сформировать группу экспертов для мониторинга хранения радиоактивных материалов на оккупированной территории. К 2014 году там находилось более 1000 источников ионизирующего излучения. Но вопрос в том, пропустят экспертов российские оккупационные войска», — отметил Резников.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что договориться с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе в том статусе, в каком она себя видит и какие задачи она себе ставит, практически невозможно.

Фото donmining.info/

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