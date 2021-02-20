День памяти Героев Небесной Сотни: Зеленский с женой почтили подвиг участников Революции Достоинства

Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой почтили подвиг участников Революции Достоинства, установив лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

«Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане. Мы не имеем права не узнать имена всех виновных в этом. Мы не имеем права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни. Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!» — сказал Зеленский, которого цитирует его пресс-служба.

Президентская чета также сделала первый удар в Колокол Достоинства, который 20 февраля будет звонить по каждому погибшему Герою Небесной Сотни. Этот колокол был изготовлен по поручению главы государства и установлен на территории будущего Национального мемориала Героев Небесной Сотни.

На нем размещена надпись «Слава Украине! Небесной Сотне слава!».

Предполагается, что в день рождения каждого Героя Небесной Сотни в полдень перед Колоколом Достоинства будет устанавливаться портрет погибшего, а его память почтят звоном.

Напомним, что именно в этот день 2014 года на Евромайдане погибло наибольшее количество протестующих. В списках героев Небесной Сотни 107 человек, 48 из них расстались с жизнью 20 февраля. Сегодня 107 раз прозвучит «колокол Достоинства», а в 18:00 на Аллее героев Небесной Сотни состоится панихида по погибшим, после чего зажгут «лучи Достоинства».

17 февраля Верховная Рада 295 голосами приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

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