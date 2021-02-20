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Украина

Пентагон пообещал Украине поддержку в защите от российской агрессии

10:17 20 февраля 2021
Министр обороны США

Глава Министерства обороны США (Пентагона) Ллойд Остин в разговоре с украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что США будут поддерживать Украину в вопросах территориальной целостности и защите от российской агрессии. Об этом он написал в своем Twitter.

Также министр обороны США подтвердил продолжение поддержки Вооруженных Сил Украины в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности (USAI).

Кроме того, Остин отметил прогресс Украины в реформировании оборонной сферы и необходимости его поддерживать.

В свою очередь, министр обороны Андрей Таран подтвердил своему американскому коллеге намерение украинских военных продолжить участие нашей страны в операциях НАТО, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В частности, Таран поблагодарил правительство США за огромную помощь и участие в усилении устойчивости против внешних угроз и содействие приближению к полноправному членству в НАТО.

«Мы постоянно наращиваем уровень взаимосовместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместному участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности», — сказал министр.

Он отметил, что Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях в составе Тренировочно-совещательной Миссии НАТО «Решительная поддержка», многонациональных сил НАТО в Косово, а также готовится направить силы и средства в Тренировочной миссии НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море «Морской страж».

Остин, со своей стороны, поблагодарил за продолжение участия украинских сил в составе международных операций.

Ранее Остин пообещал поддержку Украине в борьбе с российской агрессией, а 19 февраля Конгресс США уже одобрил первый транш помощи Украине в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности (USAI).

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу выразил уверенность в том, что администрация Джо Байдена восстановит отношения с Евросоюзом и союзниками по НАТО, и будет сформирована единая трансатлантическая стратегия по важнейшим вопросам, включая помощь Украине.

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