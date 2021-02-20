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Украина

Россия сливает Медведчука: экс-секретарь СНБО прокомментировал санкции против украинского политика

9:16 20 февраля 2021
Виктор Медведчук

Россия начала искать альтернативу народному депутату от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку как своему ключевому ставленнику в Украине. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Таким образом, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины санкции против граждан Украины, в частности, Виктора Медведчука, в России не воспримут как трагедию.

«Они (россияне. — Авт.) уже раньше начали искать другого человека, который потом будет здесь в частности наращивать активы в медиа, в бизнесе», — заявил Данилюк, предположив, что Медведчук уже достиг определенной цели и стал «токсичным».

Напомним, в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук, решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против нардепа, его супруги Оксаны Марченко и ряда других политиков назвали антиконституционным. А в СНБО заявили, что завод, которым владеют жены Медведчука и Козака, поставляет нефтепродукты боевикам на Донбассе.

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