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Украина

Удалось растянуть во времени: в Минздраве назвали причину уменьшения заболеваемости гриппом, краснухой и корью

7:22 20 февраля 2021
Виктор Ляшко

Жесткий карантин, который действовал в Украине до недавнего времени, помог снизить заболеваемость не только COVID-19, но и гриппом, краснухой и корью. Такое заявление в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается в европейских странах, в которых придерживаются противоэпидемических норм.

Также Ляшко отметил, что текущий рост заболеваемости коронавирусом в Украине был ожидаемым.

«Когда мы вводили жесткий карантин после 8 января, мы говорили — на середину февраля ожидается пик заболеваемости на грипп и гриппоподобные заболевания, которые будут сочетаться со случаями коронавирусной болезни», — сказал Ляшко.

А тем временем в Ивано-Франковскую область, где наблюдается страмительный рост количества инфицированных COVID-19, доставили первый в Украине мобильный госпиталь. В этом регионе из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 было принято решение об ужесточении карантина — на период с 22 по 28 февраля там установлен «красный уровень» эпидемиологической опасности в соответствии с новым карантинным зонированием.

Ранее инфекционисты допустили, что критическая ситуация со вспышкой коронавируса в Ивано-Франковской области может быть связана с приездом на горнолыжный курорт Буковель туристов из Европы.

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