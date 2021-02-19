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Завод, которым владеют жены Медведчука и Козака, поставляет нефтепродукты боевикам на Донбассе, — СМИ

21:23 19 февраля 2021
Новошахтинский НПЗ

Санкции в отношении супруги народного депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены народного депутата Тараса Козака Натальи Лавренюк связаны с тем, что они совместно владеют расположенным в РФ Новошахтинским нефтеперерабатывающим завод. Именно этот завод, по данным источника ZN.UA в СНБО, обеспечивает нефтепродуктами подконтрольных России боевиков на Донбассе.

«Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк — 25%. Указанный завод обеспечивает нефтепродуктами „ДНР“ и „ЛНР“. При этом санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, ведь у нее есть паспорт РФ», — пишет Зеркало Недели.

В сентябре 2019 года журналисты «Схем» выяснили, что у Лавренюк также владеет 25% в компании «НЗНП Трейд», которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России, тогда как Марченко контролирует в этой компании 61%.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля в отношении четы Медведчук-Марченко были введены персональные санкции за финансирование терроризма. Они предусматривают:

  • блокировку активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • остановку выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;
  • полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов.

Напомним, в начале февраля «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина направил главам Госдепа и Минфина США открытое письмо, в котором попросил распространить действующие в США санкции в отношении Виктора Медведчука на его жену Оксану Марченко и народного депутата Тараса Козака.


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