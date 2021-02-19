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Украина

Снаряды полетят в никуда: Арестович объяснил, почему Украине не выгоден отказ от режима тишины на Донбассе

19:59 19 февраля 2021
ВСУ

У Украины есть весомые причины не отказываться от режима тишины на Донбассе. Об этом спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил в эфире программы «Право на владу» телеканала 1+1.

Главная причина того, почему не удастся отказаться от перемирия на Донбассе, считает Арестович, — это недостаток боеприпасов у ВСУ.

«Потому что нет патронных заводов, снарядных заводов…» — сказал он.

Но есть и другие причины.

«Открываем огонь. Что будет дальше? Десятками тонн полетят драгоценные боеприпасы, которых у нас мало, — в никуда, потому что дисциплина огня очень низкая в Вооруженных силах Украины, я это говорю как майор резерва, который воевал в первой линии», — отметил спикер украинской делегации в ТКГ.

Он добавил, что при отказе от режима прекращения огня значительно увеличится число жертв среди украинских военных. Но при этом, по мнению Арестовича, фронт будет оставаться на месте.

Ранее внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович написал, что на заседании СНБО рассмотрят «национализацию корпорации «Рошен».

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