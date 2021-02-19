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Украина

СНБО ввел санкции против Медведчука, Марченко и жены Козака

18:10 19 февраля 2021
Алексей Данилов

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам, в т. ч. причастным к выводу из госсобственности трубопровода «ПрикарпатЗападТранс», который принадлежит нардепу от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку.

Также санкции применены к компаниям, обслуживающим пять самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев — Москва, сообщает Офис президента Украины.

По словам министра внутренних дел Арсена Аваков в комментарии УНИАН, санкции отныне действуют в т. ч. в отношении народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

«Только что завершилось заседание СНБО, на котором приняли решение о соответствующих санкциях в отношении господина Медведчука, Оксаны Марченко и еще нескольких людей, связанных с холдингом Медведчука», — сказал глава МВД.

Также арест накладывается на все имущество гражданской жены Тараса Козака, — Натальи Лавренюк.

При этом они смогут продавать свои активы.

Ограничения введены на 3 года.

Напомним, 2 февраля решением СНБО были введены санкции в отношении политика и бизнесмена Тараса Козака, ближайшего соратника главы ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также принадлежащих ему телеканалов, вещающих под брендами «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения подразумевают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий, запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины и целый ряд других ограничений.

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