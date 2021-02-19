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Украина

Олега Ляшко уличили в подделке лотерейного билета, «выигравшего» полмиллиона гривен

17:41 19 февраля 2021
Олег Ляшко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило, что бывший народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подделал лотерейный билет, по которому он якобы выиграл 571 045 гривен. Об этом глава агентства Александр Новиков заявил в интервью Радио НВ.

«НАПК провели проверку, установили, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный Суд отменил (данную норму. — Авт.)», — сказал глава ведомства.

В случае, если будет доказано, что факта выигрыша не было, это будет свидетельствовать о наличии в действиях Ляшко состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 Уголовного Кодекса («Декларирование недостоверной информации»). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в 2017 году лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко сам подтвердил, что выиграл деньги не в лотерее, а благодаря ставкам на футбольные матчи Лиги чемпионов.

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