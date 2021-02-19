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Украина

Виноват «Буковель»: нашлось объяснение вспышке коронавируса в Прикарпатье

17:31 19 февраля 2021
Буковель

Критическая ситуация со вспышкой коронавируса в Ивано-Франковской области может быть связана с приездом на горнолыжный курорт Буковель туристов из Европы. Об этом заявил врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита, сообщает OBOZREVATEL.

«Увеличение количества больных там — результат непродуманной политики по открытию Буковеля, куда приезжают не только украинцы, но и европейцы. Там были поляки и британцы, не исключено, что могли завезти туда новые штаммы вируса, в том числе и британский», — сказал Курпита.

Он отметил, что в Буковеле были отдыхающие из разных регионов Украины, поэтому инфекция может распространяться по всей стране.

Напомним, в сети появилось видео огромной очереди перед подъемником в Буковеле. Отдыхать на этой курорт приезжал также президент Украины Владимир Зеленский. Причем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обещал наказать нарушителей карантинных ограничений на горнолыжных курортах.

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