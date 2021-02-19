К вопросу «национализации Roshen» подключился IT-директор Офиса президента

Под постом внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака Алексея Арестовича, написавшего в соцсетях о рассмотрении на заседании СНБО вопроса о «национализации» корпорации пятого президента Украины Петра Порошенко Roshen, отметился и IT-директор Офиса президента Украины Егор Папышев, передает «Гордон».

Так, журналист Владислав Майстрюк в комментариях к посту Арестовича поинтересовался: «Это троллинг? Или официальное заявление советника главы Офиса президента?».

На это отреагировал Папышев: «Официальное, я подтверждаю».

«Следом — национализация «Квартал 95?» — поинтересовалась волонтер Наталья Юсупова.

Напомним, что свой пост Арестович написал после того, как пятый президент Петр Порошенко сообщил о покупке телеканала «Прямой». По его словам, он это сделал, чтобы канал не закрыли. Этот вопрос, как предполагал Порошенко, могли обсудить на заседании СНБО 19 февраля.

Фрагмент фото с сайта корпорации Roshen.

671

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter