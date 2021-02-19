В Украине повысили штрафы за сжигание растительности в экосистемах

Верховная Рада 311 голосами приняла закон, который должен помочь защитить от пожаров леса, торфяники, сельскохозяйственные угодья. В законе прописаны дополнительные запреты на сжигание сухой растительности. Запрещается уничтожать огнем траву в прибрежных защитных полосах и на островах.

С нарушителями запретов предлагается бороться высокими штрафами. Авторы закона отмечают, что санкции для поджигателей, прописанные в Кодексе об админнарушениях, не менялись с 1997 года. Предлагается за уничтожение и повреждение защитных лесополос повысить штрафы до 6,1 тыс гривен для граждан и до 21,4 тыс. — для должностных лиц. Если же уничтожаются зеленые насаждения природно-заповедного фонда, то штрафы должны составить до 12 тыс. гривен для граждан и до 30 тыс. гривен для чиновников.

В число ответственных за предупреждение и тушение лесных пожаров добавлены местные госадминистрации и органы местного самоуправления.

Напомним, в 2020 году Украина пережила несколько масштабных пожаров. Так, в апреле горели леса и торфяники в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, были уничтожены заброшенные села. В сентябре-октябре пожарами была охвачена Луганская область. Сгорели 20 тыс. га территории, огонь добрался до жилых домов, были жертвы и пострадавшие.

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