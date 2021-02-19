«Национализация Roshen»: Арестович решил припугнуть Порошенко

Внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович написал в соцсетях пост по поводу «национализации» корпорации пятого президента Украины Петра Порошенко «Рошен».

«На сегодняшнем заседании СНБО будет рассматриваться национализация корпорации «Рошен», — пишет Арестович в своем Telegram-канале «Лунная радуга».

Возможно, троллинг советника Ермака связан с новостью, что Петр Порошенко стал владельцем телеканала «Прямой».

Напомним, что сделка была совершена 18 февраля — накануне заседания Совета по вопросам безопасности и обороны Украины. Отмечалось, что на этом заседании собирались обсуждать санкции в отношении уже бывшего владельца «Прямого» — экс-главы Киевской горадминистрации Владимира Макеенко, а также закрытие телеканала.

Напомним, что журналист «Схем» Михаил Ткач съехидничал по поводу реакции ведущего «Прямого» Матвея Ганапольского на новость о сделке по телеканалу, предложив номинировать того на «Оскар — 2021».

Фото Петра Порошенко из социальных сетей.

587

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter