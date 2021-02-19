Конец бумажных трудовых книжек: стаж для пенсии будут учитывать по-новому

Все мы надеемся на обеспеченную старость. Поэтому миллионы украинцев по мере приближения пенсионного возраста все больше беспокоятся о своем трудовом стаже, необходимом для получения пенсии. А главным документом для этого десятилетиями служила бумажная трудовая книжка. Однако вскоре этот документ канет в Лету, так как в Украине запускают полноценную работу электронных трудовых книжек. Верховная Рада окончательно утвердила законопроект № 3623 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме». Сведения о трудовой деятельности отныне будут вноситься в реестр работником и работодателем с наложением квалифицированной электронной подписи в виде сканированных копий трудовой, справок и так далее. После внесения работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику на руки под роспись. Закон предусматривает пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. В течение этого периода можно будет использовать как бумажную трудовую книгу, так и ее электронную форму. Этим же документом вводится возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на заслуженный отдых.

«Теперь учет трудовой деятельности будет осуществляться в электронной форме в реестре застрахованных лиц»

Подробнее о новом законе и о том, что такое электронная трудовая книжка, «ФАКТАМ» рассказала эксперт в области трудового права кандидат юридических наук, доцент Светлана Кожушко.

— Как теперь будет учитываться трудовая деятельность граждан?

— Разграничение трудового и страхового стажа началось в Украине с 2004 года. И с этого момента при наступлении страховых случаев, таких как профессиональное заболевание или несчастный случай на производстве, беременность и роды и так далее, а также по достижении пенсионного возраста учитывается не трудовой стаж, а именно страховой. Но учет трудовой деятельности осуществлялся на основании документа, который подтверждает наличие трудовых отношений. Это трудовая книжка в бумажном формате. По крайней мере до момента принятия законопроекта № 3623, о котором мы сегодня поговорим.

Теперь учет трудовой деятельности наемных работников будет осуществляться в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Порядок учета определен Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» № 2464-VI от 08.07.2010 года.

— Что же будет с бумажными трудовыми книжками?

— Трудовая книжка в бумажном формате больше не будет, как в недалеком прошлом, документом строгой отчетности, который демонстрировал этапы трудовой деятельности по основному месту работы. После надлежащего переноса данных в реестр трудовая книжка будет выдаваться на руки наемному работнику или служащему под подпись на хранение.

Особое внимание здесь следует обратить гражданам, которые имеют сведения о трудовой деятельности за период до 1 января 2004 года. Речь идет о личной ответственности за сохранность трудовой книжки или же иных документов, которые предусмотрены Порядком относительно подтверждения стажа работы.

— Что должен делать человек, чтобы внести информацию в электронную базу данных? Или этим будет заниматься не он лично?

— Анализ закона № 3623 показывает, что он не содержит прямой нормы, которая обязывала бы одну из сторон трудовых отношений вносить информацию в электронную базу данных. Есть лишь отсылочные нормы о том, что порядок ведения реестра будет определяться Кабинетом Министров Украины и этот же высший орган исполнительной власти на протяжении трех месяцев со дня опубликования закона разработает и утвердит нормативно-правовые акты, которые будут толковать введенные новации.

Вместе с тем в заключительных и переходных положениях регламентировано, что включение Пенсионным фондом Украины в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования недостающих сведений о трудовой деятельности работников осуществляется в течение пяти лет со дня вступления в силу данного закона на основании сведений, представленных страхователем или застрахованным лицом в порядке и в сроки, установленные Пенсионным фондом Украины по согласованию с Министерством социальной политики.

Кроме того, новации части 3 статьи 48 регламентируют, что работодатель по требованию работника обязан вносить в трудовую книжку, которая сохраняется у работника, записи о приеме на работу, переводе и увольнении, поощрениях и награждениях за успехи в работе.

Таким образом, можно предположить, что сведения будут вноситься как работодателем, так и застрахованным лицом.

— Какими образом и в какой форме документы будут вноситься в электронную базу данных?

— Изменения и уточнения в электронную базу данных (о фамилии, имени и отчестве, регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, дате рождения, месте рождения, гражданстве, образовании и так далее) вносятся по заявлению застрахованного лица в порядке, установленном Пенсионным фондом по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере социальной защиты населения. Так гласит Закон № 3623, внося изменения в пункт 6 статьи 18 Источники формирования Государственного реестра Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Как это будет работать в реальности, посмотрим. На сегодняшний день не у всех граждан есть возможность электронной коммуникации с исполнительными органами, что наглядно показал локдаун весной 2020 года. Скорее всего, этим можно объяснить и пятилетний переходный период к диджитализации.

«Если документы о страховом стаже не представлены за 3 месяца со дня достижения пенсионного возраста, то будет считаться, что человек решил получать пенсию с более позднего возраста»

— Законом предусматривается назначение пенсии через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Как это будет происходить?

— Действительно, страховой стаж исчисляется и будет исчисляться по данным, содержащимся в Государственном реестре застрахованных лиц (статья 20 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»), а за периоды до 1 января 2004 года информация, не внесенная в реестр, будет учитываться в порядке, предусмотренном в действовавшем ранее законодательстве.

Для этого каждому застрахованному лицу необходимо будет создать личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (далее — ПФУ). Обращение граждан за назначением или перерасчетом пенсии будет осуществляться путем подачи заявления и других документов, необходимых для назначения или перерасчета пенсии, в территориальный орган ПФУ или в уполномоченный им орган. Предполагается, что назначение или перерасчет пенсий будет осуществляться либо по обращению самого лица, либо автоматически по принципу «одно посещение» — в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Законом № 3623 предусмотрены случаи автоматического назначения пенсии по возрасту.

Следует обратить внимание на такой аспект, что при отсутствии в системе персонифицированного учета сведений о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган ПФУ информирует застрахованное лицо, в том числе через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ, об отсутствии таких сведений и необходимости их представления. Если документы о страховом стаже не представлены в течение трех месяцев со дня достижения застрахованным лицом пенсионного возраста, то будет считаться, что человек изъявил желание получать пенсию с более позднего возраста.

— Определен ли законом круг лиц, имеющих право получать сведения, содержащиеся в системе персонифицированного учета веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда? Кто будет иметь доступ к базе данных?

— Круг лиц, имеющих право получать эти сведения, определен и иными нормативно-правовыми актами, в первую очередь законами Украины.

Фото Pixabay

«Будут собираться сведения, имеющие опосредствованное отношение к трудовым книжкам, скажем, о датах выезда гражданина за границу и его возвращении»

— Регулируется ли законом вопрос защиты от несанкционированного вмешательства в деятельность платформы, которая будет сохранять такой большой объем информации о гражданах страны?

— Непосредственно в Законе № 3623 не регламентирован механизм защиты от несанкционированного вмешательства в деятельность веб-портала. Ответственность за сам факт незаконного сбора, хранения, использования, уничтожения, распространения конфиденциальной информации о лице или незаконном изменении такой информации предусмотрена в статье 182 Уголовного кодекса Украины. И, как уже говорилось выше, в других законах, например, в Законе «О защите персональных данных», где акцент сделан на защите основных прав и свобод человека и гражданина, в частности права на невмешательство в личную жизнь в связи с обработкой персональных данных.

— Какие преимущества дает новый закон? В чем его плюсы?

— Современные реалии диктуют усовершенствование процесса коммуникации граждан с государством. Плюсов, конечно, много. Это и возможность диджитализации механизма получения социальной защиты, пенсионного обеспечения, экономия времени и так далее. И все же хотелось бы обратить внимание на новации в части второй статьи 16, в контексте введения в правовое поле пункта 31 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» 2003 года, а именно: «сообщать страхователю, у которого лицо работает по основному месту работы, об определении лицом такого места работы как основного согласно поданному им заявлению (до отзыва заявления)».

В условиях так называемой гиг-экономики или «экономики свободного заработка», которая характеризуется социальной незащищенностью наемного работника и размытой ответственностью работодателя, работнику на основании того, что обеспечивается право самому решать, где его основное место работы, предоставляется больше маневренности. Иными словами, при правильном осознании полученного права работник может отказаться от выполнения многочисленных заданий, которые не входят в его функциональные обязанности и зачастую не оплачиваются.

— Какие существуют подводные камни в законе об электронных трудовых книжках?

— Подводные камни, конечно, есть. Под благовидным предлогом о социальной защите собираются сведения, которые имеют опосредствованное отношение к диджитализации трудовых книжек, скажем, о датах выезда за пределы Украины и возвращения на территорию страны и некоторые другие данные. Для чего это делается — вопрос риторический, — подытожила Светлана Кожушко.

Кстати, для проверки благонадежности работодателя и информации о своей трудовой деятельности теперь не нужно никуда идти и выстаивать очереди, достаточно зайти на портал Пенсионного фонда Украины и проверить работодателя на добросовестность. Зайдя на сайт portal.pfu.gov.ua, гражданин узнает о своей трудовой деятельности, страховом стаже, сумме взносов, уплаченных в ПФУ, и размере официальной зарплаты. Помимо этого, на портале есть возможность подать заявку на получение пенсии (при достижении соответствующего возраста и накоплении страхового стажа) и оформить выписку из Реестра застрахованных лиц.

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