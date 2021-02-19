Зеленский показал символ несокрушимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Герба.

«Горды за свой символ несокрушимости и неодолимого духа. С Днем Государственного Герба!» — пишет Зеленский в Instagram. Свой пост он проиллюстрировал тризубом на форме украинского военнослужащего.

Напомним, что 19 февраля 1992 года парламент поддержал постановление, которым был утвержден украинский герб — золотой тризуб на лазурном фоне с тонкой золотой окантовкой.

Ранее президент вернул в Раду закон, предложив изъять из него положения, ограничивающие полномочия исполняющих обязанности министра пока эта должность вакантна.

Фото со странички Владимира Зеленского в соцсетях.

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