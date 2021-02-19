27.77 / 27.96 33.42 / 33.80
Киев: -9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский показал символ несокрушимости

10:58 19 февраля 2021
Боец ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Герба.

«Горды за свой символ несокрушимости и неодолимого духа. С Днем Государственного Герба!» — пишет Зеленский в Instagram. Свой пост он проиллюстрировал тризубом на форме украинского военнослужащего.

Напомним, что 19 февраля 1992 года парламент поддержал постановление, которым был утвержден украинский герб — золотой тризуб на лазурном фоне с тонкой золотой окантовкой.

Ранее президент вернул в Раду закон, предложив изъять из него положения, ограничивающие полномочия исполняющих обязанности министра пока эта должность вакантна.

Фото со странички Владимира Зеленского в соцсетях.

302

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
марув

«Совсем порнухой несет»: Maruv шокировала поклонников откровенным видео

порывай людмила

Изменения впечатляют: мать Наташи Королевой показала раритетное фото семьи

Яна Глущенко

Звезда «Дизель Шоу» спародировала скандал Тины Кароль

Ротару с сыном

Сын Ротару публично пожаловался на мать

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер