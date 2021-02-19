Зеленский предложил Раде не ограничивать полномочия и.о. министра

Президент Украины Владимир Зеленский вернул со своими предложениями в Верховную Раду закон, принятый 16 февраля, — он просит не «урезать» полномочия исполняющих обязанности министра, если эта должность вакантна.

Как сообщают в Офисе президента, речь идет о Законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы».

Отмечается, что президент поддерживает необходимость восстановления конкурсов на должности в госслужбе, которые были приостановлены из-за введения ограничений, связанных с пандемией.

«В то же время Владимир Зеленский обращает внимание Верховной Рады, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, ведь нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства Украины», — говорится в сообщении.

По мнению Владимира Зеленского, если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра, то такие нормы приведут к параличу деятельности всего министерства. «В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо», — заявил он.

Напомним, что недавно экономический комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам проголосовать в первом чтении за проект закона, отменяющий в Украине переходы на летнее (зимнее) время — его подал в парламент вице-спикер Руслан Стефанчук.

Фото с сайта Офиса президента.

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