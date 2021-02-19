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Матвея Ганапольского «номинировали» на «Оскар-2021» за эпизод с Порошенко

9:18 19 февраля 2021
Матвей Ганапольский

Журналист «Схем» Михаил Ткач предложил номинировать ведущего «Прямого» Матвея Ганапольского на «Оскар» за его реакцию на заявление пятого президента Украины Петра Порошенко о покупке им телеканала.

«Номинанты на Оскар 2021 за лучшую мужскую роль: Том Хэнкс, Гэри Олдмен, Энтони Хопкинс, Матвей Ганапольский», — написал журналист в соцсетях и приложил отрывок из эфире «Прямого» с участием Порошенко и реакцией Ганапольского.

Ранее Михаил Ткач рассказывал, как президент Владимир Зеленский «нарушил карантинный режим» во время празднования своего дня рождения. Вечеринка, на которую пришли более 20 человек, проходила в квартире друга Игоря Коломойського Тимура Миндича.

Фото — скриншот.

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