«Я заплатил большие деньги»: Порошенко признался, что купил телеканал «Прямой», чтобы его не закрыли

Пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко сообщил, что выкупил телеканал «Прямой». Документы о сделке были оформлены вечером 18 февраля, а два часа спустя заявление о смене владельца было озвучено в вечернем эфире телеканала.

Порошенко объяснил, что купил канал у Владимира Макеенко, поскольку в команде президента Зеленского активно обсуждались планы наложить санкции на Макеенко и соответственно заблокировать «Прямой». На 19 февраля было созвано совещание Совета нацбезопасности, где, скорее всего, и должны были обсудить этот вопрос.

«Утром мне позвонил Макеенко. Сказал, что нам надо вместе защищать канал. Два часа назад мы подписали соглашение, я заплатил деньги, большие деньги, — рассказал Порошенко. — И уже два часа в госреестре конечным бенефициарным владельцем „Прямого“ является Prime Assets Capital — структура, на 100% принадлежащая Порошенко Петру Алексеевичу».

«Завтра на СНБО можно вводить санкции против «террориста» Порошенко! — с сарказмом предложил депутат. — Но лучше изучите, чем закончил Янукович, который пытался закрыть «5 канал».

Напомним, после блокирования в Украине трех каналов, близких к Виктору Медведчуку, президент Зеленский собрал у себя собственников телеканалов и уверял, что других вещателей санкции не коснутся.

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