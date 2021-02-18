В Раде сделали важный шаг к отмене в Украине перехода на летнее/зимнее время

В Украине заговорили о том, чтобы раз и навсегда отменить сезонные переводы стрелок часов. Предлагается на всей территории страны установить единое киевское время (всемирное время UTC + 2 часа), а «зимнее» и «летнее» время отменить как неактуальное.

Законопроект был подан нардепом Русланом Стефанчуком еще в октябре 2020 года. Экономический комитет Рады изучил документ и рекомендовал депутатам проголосовать за проект в первом чтении.

«Сезонный перевод стрелок часов не должен наносить ущерб, — отметил автор законопроекта нардеп Стефанчук. — Жизненные реалии существенно изменились, и говорить о какой-либо экономии не приходится… При подготовке законопроекта ко второму чтению мы сможем предусмотреть для некоторых территориальных общин право вводить региональное рабочее время».

Готовясь к заседанию комитета, депутат собрал заключения медиков о пагубном влиянии сезонного перевода часов на биоритмы человека. Напомнил Стефанчук и об идее Европарламента отказаться от перевода часов с 2021 года.

Не забыл автор и об оккупированных территориях Украины, где оккупационная администрация установила московское время. «Единое киевское время будет способствовать усилению украинских позиций, деоккупации и реинтеграции», — уверен депутат.

Напомним, в Украине практика сезонного перевода стрелок часов действует с 1981 года. Очередной перевод запланирован на 28 марта 2021 года.

Фото pixabay.com

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