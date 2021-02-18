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Украина

Комментировал события на Евромайдане: у Татарова обнаружили награду от Януковича

18:21 18 февраля 2021
татаров

У скандального заместителя главы Офиса президента Олега Татарова обнаружилась награда от Виктора Януковича. 22 января 2014 года вышел указ Януковича о награждении Татарова званием заслуженного юриста Украины. Это выяснили расследователи программы «Схемы».

Наградить Татарова предложил Виталий Захарченко, на то время глава МВД. 16 декабря 2013 года были поданы документы на награждение. Звание Татарову вручили за «усиление борьбы с преступностью и укрепление правопорядка в государстве».

Как отмечают журналисты «Схем», в период Революции достоинства Татаров занимал должность замруководителя Главного следственного управления МВД. Чиновник регулярно комментировал события на Евромайдане, выступал с обвинениями в адрес активистов, курировал задержания протестующих.

Напомним, в августе 2020 года президент Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента. Татарову поручили заниматься правоохранительными органами. Вскоре Татаров оказался в центре коррупционного скандала: НАБУ занялось деятельностью строительной компании «Укрбуд», а Татаров в расследуемый период как раз представлял юридические интересы застройщика.

30 декабря стало известно, что Татаров не будет арестован. Дело возвращено в Офис генерального прокурора.

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