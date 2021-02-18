«Укрпочта» взбесила Генштаб новыми марками: что произошло

В Генеральном штабе ВСУ возмутились решением «Укрпочты» провести презентацию и первое погашение почтовых марок «Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска» 23 февраля.

«23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России. Поэтому эта дата является недопустимой для продвижения Вооруженных Сил Украины и их наиболее многочисленного вида — Сухопутных войск», — заявили в Генштабе и добавили, что дата презентации не была согласована с руководством ВСУ.

От «Укрпочты» потребовали отсрочить презентацию и предложили провести первое погашение почтовых марок указанной серии 14 марта — в День украинского добровольца.

В свою очередь гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский заявил, что идея назначить презентацию украинских патриотических марок на 23 февраля — это такой троллинг. «Да, это тонкий троллинг соседей, которые, я уверен, показали бы эту марку. Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал, что запуск в любую другую дату останется незамеченным», — объяснил он.

По словам Смелянского, если пользователи соцсетей решат, что идея с датой была неудачной, презентацию марок перенесут.

Напомним, что летом 2020 года в честь павшего защитника Украины была выпущена почтовая марка — первая в проекте «Герои не умирают». Ее посвятили уроженцу Одесской области — бойцу 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталию Шуму, погибшему 16 июля 2014 года.

Иллюстративное фото со странички Сухопутных войск ВСУ в соцсетях.

442

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter