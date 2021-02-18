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Украина

Рада приняла закон по «евробляхерам», те грозят новыми протестами

15:49 18 февраля 2021
протесты

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о растаможке автомобилей на еврономерах. Собравшиеся возле Рады владельцы «евроблях» недовольны. Депутаты голосовали не за тот закон, на который возлагали надежды автовладельцы.

«Это полумеры. Нам дают остатки с барского стола… Мы могли получить хороший закон о растаможке, но… Мы снова на шпагате, мы снова заложники», — разочаровано заявил по итогам голосования в Раде лидер движения «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич.

Владельцы «евроблях» требовали принятия законопроекта № 3704, неофициально называемого законом о доступной растаможке. Вместо него депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект № 4643-д. Он распространяется на все автомобили на еврономерах, ввезенные до 1 января 2021 года и соответствующие как минимум стандарту Евро-2. Одно лицо может растаможить один автомобиль одной категории, и средняя цена растаможки составит около 1000 евро.

Вышедшая к митингующим нардеп Анна Скороход пообещала, что за две недели депутаты доработают предложения по растаможке, а также попробуют все-таки поставить на голосование первоначальный проект № 3704. Шансы на то, что затея удастся, Скороход оценивает очень осторожно.

«Я рада, что проголосовали хотя бы такое. Депутаты вообще не хотели голосовать», — объясняет она.

Владельцы автомобилей на «еврономерах» согласились, что в ближайшее время пикетировать Верховную Раду не имеет смысла. «Будем действовать на местах. Там мы будем более эффективными. Стоять и мерзнуть под Радой больше не будем», — заявил Ярошевич.

Напомним, «евробляхеры» уже четвертый месяц добиваются от Верховной Рады закона о доступной растаможке автомобилей иностранной регистрации. Все инициативы по доступной растаможке не находили голоса в сессионном зале парламента.

Фото autoeurosila/Instagram

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