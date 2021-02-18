Кандидат от «Слуги народа» стал судьей КСУ

В четверг, 18 февраля, Верховная Рада назначила судьей Конституционного суда Украины (КСУ) ученого-конституционалиста Виктора Кичуна, выдвинутого фракция «Слуга народа». Назначение состоялось по квоте парламенте, сообщили в трансляции заседания Рады.

За кандидатуру Кичуна проголосовал 241 народный депутат — из них 205 дала фракция «Слуга народа». Назначение поддержали депутатские группы «За майбутнє» и «Довіра».

На эту должность претендовали также Ольга Боднар-Петровская («Батьківщина»), Руслан Сидорович («Голос») и Юрий Павленко («Оппозиционная платформа — За жизнь»).

После этого назначения в КС остались вакантными еще две судейские должности.

Напомним, президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект, которым предлагалось прекратить полномочия судей Конституционного Суда Украины.

Фото: скриншот видео

213

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter