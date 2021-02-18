На Донбассе заметили новые позиции российских военных

На заседании Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ украинский представитель показал задокументированные факты обустройства вооруженными формированиями РФ новых позиций на Донбассе, что является нарушением дополнительных мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года.

Как передает «Укринформ», участникам Форума были представлены карты-схемы зафиксированных ВСУ инженерных работ со стороны оккупантов в феврале этого года.

Так, 4 февраля подразделениями ВСУ были зафиксированы инженерные работы по оборудованию позиций НВФ в районе радиолокационной станции Донецкого аэропорта и в районе Желобка.

7 февраля — вновь велись работы в районе ДАПа. 11 февраля новая позиция оборудовалась в районе Золотого-5, а 13 февраля — в непосредственной близости от населенного пункта Троицкое.

14 и 15 февраля задокументировали факт проведения инженерных работ по оборудованию позиций вооруженных формирований РФ в районе Донецкого аэропорта.

«Такие действия… расцениваются украинской стороной как наступательные действия провокационного характера», — отметил во время выступления заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ Игорь Лоссовский.

Напомним, что в миссии ОБСЕ назвали «горячие точки» на Донбассе в 2020 году. Около 76% всех нарушений режима тишины произошло в районе Попасная — Первомайск — Золотое, треугольнике Авдеевка — Ясиноватая — Донецкий аэропорт, районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя и районах на юго-запад, юг и юго-восток от Светлодарска.

Иллюстративное фото со странички командования ООС в соцсетях.

165

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter