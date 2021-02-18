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Украина

Зеленский призвал всех отказаться от «языка крови»

13:01 18 февраля 2021
Зеленский

Ровно семь лет назад, 18 февраля 2014 года, в правительственном квартале и в центре Киева в столкновениях с правоохранителями и «титушками» начали гибнуть участники Евромайдана. А вечером того же дня силовики пошли на штурм баррикад.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот день днем, когда «история Украины начала переписываться пулями». «Семь лет назад история Украины начала переписываться пулями… Государство должно научиться говорить с гражданами, и язык крови здесь недопустим», — написал Владимир Зеленский в Instagram.

Напомним, что накануне Верховная Рада 295-ю голосами поддержала постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Фото с сайта Офиса президента.

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