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Украина

Киев попал в мировой топ городов с самым грязным воздухом

12:02 18 февраля 2021
Михайловская площадь в Киеве

В четверг, 18 февраля, столица Украины вошла в десятку самых грязных городов мира.

Согласно данным Iqair, Киев находится на 10 месте. На первом — пакистанский город Лахор, на втором индийская столица Дели. Девятое место в рейтинге самых грязных городов — у российского Красноярска.

Тем временем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского отмечали, что превышение предельно допустимых концентраций веществ в воздухе фиксировалось с 9 по 15 февраля (среднесуточное содержание):

  • диоксида серы — в 2,8−3,1 раза — на площадях Бессарабской и Демеевской, бульваре Леси Украинки, улице Каунасской; в 2,1−2,7 раза — на других постах наблюдений, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не зафиксировано;
  • оксида углерода — в 1,3 раза на улице Семена Скляренко;
  • диоксида азота — в 4,0−4,5 раза — на улицах Каунасской, инженера Бородина, бульваре Леси Украинки, проспекте Победы (район метро «Святошин») и площади Победы; в 2,4−3,7 раза — на всех постах города, кроме проспекта Науки, где превышений не выявлено;
  • формальдегида — в 2,0−2,3 раза — на Бессарабской площади, проспекте Победы, улицах Семена Скляренко, Александра Довженко, бульваре Леси Украинки, площадях Демеевской и Победы; в 1,2−1,8 раза — на других постах наблюдений.

Напомним, что в январе этого года киевлянам одно время советовали реже проветривать квартиры — столичные экологи зафиксировали ухудшение качества воздуха. Это связали с активной работой котловых систем в частном секторе в связи с низкими температурами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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