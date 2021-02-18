На Закарпатье достигнут антирекорд по заболеваемости ковидом

По состояние на утро четверга, 18 февраля, в Закарпатской области зафиксировано рекордное количество заболевших ковидом украинцев — за сутки COVID-19 подтвердили у 500 жителей региона.

«Это — рекорд в области со времен начала пандемии. Ситуация более напряженная, чем в октябре прошлого года, когда больницы области были переполнены больными», — заявил «Укринформу» директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Андрей Пшеничный.

По его словам, госпитализируется больше больных в тяжелом состоянии. Так, за минувшие сутки за экстренной медицинской помощью обратились 408 пациентов, из них шестьдесят — с признаками острой пневмонии.

Чиновник также сообщил, что наиболее критическая ситуация сложилась в бывшем Виноградовском районе, где на 100 процентов заполнена районная больница — заболевших везут в другие лечебные учреждения.

Также заполнены райбольницы в Рахове и Иршаве, а областные учреждения в Ужгороде (Областная инфекционная больница и Центр легочных болезней) заполнены больными на 80−90 процентов.

«За последние недели мы дважды увеличивали количество кроватей в ковидном фонде области. На данный момент есть 2113 коек, половина госпитализированных пациентов находится на кислороде, его пока хватает», — добавил Андрей Пшеничный.

Напомним, что областные власти приняли решение об открытии на Ивано-Франковщине первого в Украине мобильного госпиталя для ковидных пациентов.

Иллюстративное фото с Pixabay.



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