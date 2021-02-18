27.74 / 27.97 33.28 / 33.70
Киев: -8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Закарпатье достигнут антирекорд по заболеваемости ковидом

10:11 18 февраля 2021
Коронавирус

По состояние на утро четверга, 18 февраля, в Закарпатской области зафиксировано рекордное количество заболевших ковидом украинцев — за сутки COVID-19 подтвердили у 500 жителей региона.

«Это — рекорд в области со времен начала пандемии. Ситуация более напряженная, чем в октябре прошлого года, когда больницы области были переполнены больными», — заявил «Укринформу» директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Андрей Пшеничный.

По его словам, госпитализируется больше больных в тяжелом состоянии. Так, за минувшие сутки за экстренной медицинской помощью обратились 408 пациентов, из них шестьдесят — с признаками острой пневмонии.

Чиновник также сообщил, что наиболее критическая ситуация сложилась в бывшем Виноградовском районе, где на 100 процентов заполнена районная больница — заболевших везут в другие лечебные учреждения.

Также заполнены райбольницы в Рахове и Иршаве, а областные учреждения в Ужгороде (Областная инфекционная больница и Центр легочных болезней) заполнены больными на 80−90 процентов.

«За последние недели мы дважды увеличивали количество кроватей в ковидном фонде области. На данный момент есть 2113 коек, половина госпитализированных пациентов находится на кислороде, его пока хватает», — добавил Андрей Пшеничный.

Напомним, что областные власти приняли решение об открытии на Ивано-Франковщине первого в Украине мобильного госпиталя для ковидных пациентов.

Иллюстративное фото с Pixabay.

247

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник раскрыл правду о жене и семейной жизни

Садальский и Максакова

Максакова опубликовала интимное фото — в комментарии пришел ее «враг» Садальский

Мягков

Было внезапно: появились подробности смерти Мягкова

Маша Полякова

«О какой Европе можно говорить?»: дочь Поляковой обиделась на украинцев из-за своей национальности

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер