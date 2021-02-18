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Украина

В Украине резко выросло суточное количество заболевших ковидом

9:04 18 февраля 2021
Коронавирус

В Украине впервые за последнее время зафиксирован резкий рост количества подтвержденных случаев заболевания ковидом — по состоянию на утро четверга, 18 февраля, заболели 6237 украинцев.

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, среди подхвативших коронавирусную инфекцию — 413 детей и 276 медработников.

За прошедшие сутки в больницу попали 2222 человека, 163 заболевших умерли, еще 5225 украинцев выздоровели

За все время пандемии в Украине заболели 1 287 141 человек, выздоровели 1 134 120 пациентов, умерли — 24852 человек.

По данным МОЗ, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799) и Винницкой (514) областях, в Киеве (513), а также в Закарпатье (500) и Житомирской (438) области.

Напомним, что серьезный рост количества заболевших зафиксирован на Ивано-Франковщине. Там впервые в Украине будет развернут временный мобильный госпиталь для лечения больных с COVID-19.

Материал со статистикой заболевания Covid-19 по областям читайте на сайте «ФАКТОВ».

Иллюстративное фото с Pixabay.

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