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Украина

На станциях киевского метро появились дефибрилляторы

20:50 17 февраля 2021
в метро

В киевской подземке начали размещать автоматические дефибрилляторы. Так, 17 февраля оборудование уже разместили на станциях «Крещатик», «Театральная» и «Политехнический институт», сообщили в метрополитене.

В целом проектом предусмотрено размещение 19 дефибрилляторов на станциях в открытом доступе.

Дефибриллятор — это прибор, использующийся в медицине для электроимпульсной терапии грубых нарушений сердечного ритма.

Сообщается, что метрополитен в рамках сотрудничества с Kyiv City Public Health Center уже получил 52 дефибриллятора, которые размещены в кассовых залах станций.
Кроме того, на станциях метро работают правоохранители и представители Муниципальной варты Киева, которые могут оказать необходимую медицинскую помощь пассажирам в случае необходимости.

Напомним, в метро Киева расширяют сеть камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Кроме того, в подземке изменили правила поведения для пассажиров.

Фото metro.kiev.ua/node/

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