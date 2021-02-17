Ситуация критическая: в Украине разворачивают первый мобильный госпиталь для лечения ковид-больных

В Украине впервые развернут временный мобильный госпиталь для лечения больных с COVID-19. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его информации, за последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, за месяц — в четыре раза.

Во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под ковид-пациентов, составляет более 90%, в некоторых медучреждениях — 100%.

В области решено с 22 февраля запретить массовые, развлекательные, религиозные мероприятия, работу заведений общепита, добавить 600 койко-мест для лечения больных коронавирусом, развернуть временный госпиталь на 250 мест на базе Богородчанской больницы, определить маршруты госпитализации в больницы соседних областей.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уточнил, что с 22 по 28 февраля в городе будут введены такие ограничения:

- заведениям общественного питания можно будет работать только на вынос;

- развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу;

- запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий;

- школьники 5−11 классов т продолжат учиться дистанционно.

По его словам, школы для детей 1−4 классов, детские сады работают в обычном режиме. По желанию родителей, дети могут оставаться дома и учиться дистанционно. Работа транспорта не меняется. Промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.

В свою очередь, Радуцкий отметил, что эпидемиологическая ситуация по всей стране значительно улучшилась. Это дало возможность правительству вернуться к адаптивному карантину.

Нардеп добавил, что с 22 февраля Украина (за исключением Ивано-Франковской области) будет отнесена к «желтой» зоне. Разрешат проведение массовых культурных, развлекательных, религиозных и других мероприятий при условии соблюдения определенных условий.

Напомним, за последние сутки в Украине выявили 4286 заболевших на COVID-19, в том числе в Ивано-Франковской области — 646.







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