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Украина

«Видимо, кому-то это было нужно»: мать Окуевой отреагировала на освобождение подозреваемого в убийстве дочери

18:35 17 февраля 2021
Амина Окуева

Ирина Каминская, одесская журналистка, мать убитой в 2017 году участницы АТО Амины Окуевой, резко высказалась о судебной системе Украины после того, как подозреваемого в убийстве ее дочери отпустили из-под стражи под домашний арест. Об этом сообщает издание «ГОРДОН».

«Другие заключенные находятся и по два года под арестом в СИЗО. Есть масса примеров, когда люди сидят годами в ожидании приговора. Но тут неизвестно каким образом суд посчитал возможным выпустить под домашний арест человека, которого подозревают в тройном убийстве», — сказала Ирина Каминская, и отметила, что ей поступает много звонков от неравнодушных людей, возмущенных произошедшим.

Она считает, что прокуратура не предприняла никаких активных действий, хотя сроки рассмотрения истекали.

«Видимо, кому-то это было нужно. А, может быть, это вопиющий непрофессионализм. У нас такое на всех уровнях». — отметила мать Окуевой.

«Людям, которые убили мою дочь, важно не просто убить, а показать, что они в этой стране решают любые вопросы. Я не знаю, как они это делают, но у них это блестяще получается», — добавила она.

Напоминаем, покушение на добровольцев сил АТО Амину Окуевой и Адаму Осмаева произошло в 2017 году под Киевом.

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