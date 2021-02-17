Киев скоро утонет в бытовом мусоре: коммунальщики назвали причину

Киевские коммунальщики обратились к жителям столицы с просьбой парковать собственный автотранспорт на улицах и во дворах так, чтобы могла проехать техника для уборки мусора.

Как известно, за последние дни в Киеве выпало почти полметра снега. Вывоз бытовых отходов во всех районах города значительно затруднен, по многим адресам произошли сбои в графиках.

Работники «Киевкоммунсервиса» из-за не расчищенных дорог, подъездов к контейнерам, большого количества неправильно запаркованного автотранспорта вынуждены по несколько раз выезжать по одним и тем же адресам. И не всегда повторные выезды бывают успешными, так как заднеприводные мусоровозы не могут проехать там, где есть возможность проехать легковому автомобилю.

«Просим быть внимательными, учитывать погодные условия и парковать собственный автотранспорт с учетом размеров и возможности проезда коммунальной техники», — говорится в сообщении ведомства.

В «Киевкоммунсервисе» показали, как машина по сбору бытового мусора пытается проехать по нечищенной дороге.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в четверг, 18 февраля, в Украине будет еще холодно, осадки не ожидаются. В Киеве ночью будет до -20°С, днем: 10−12 градусов мороза. Неделя завершится резким потеплением на всей территории Украины.

Фото facebook.com/Kyivcomunservice/

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