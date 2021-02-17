«Одной из основных причин сильных морозов и снегопадов в Украине стало малоизученное атмосферное явление»

— Как ни парадоксально, нынешние холода и снегопады в Украине в значительной мере вызваны… резким неожиданным потеплением, произошедшим в стратосфере над Арктикой, — говорит заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института кандидат географических наук Вера Балабух. — Над полярными широтами вращается гигантских размеров циркумполярный (от слова circle — круг) вихрь. Когда циркуляция вокруг Северного полюса стабильна, она удерживает холодные массы воздуха, не давая им вырываться в умеренные широты. Одной из ключевых причин того, что прошлая зима выдалась исключительно теплой, является как раз то, что циркумполярный вихрь был тогда чрезвычайно мощным и стабильным, поэтому не выпускал арктический холод на юг. Температура в стратосфере над Арктикой в январе понизилась до рекордных за последние 40 лет 96 градусов мороза, а скорость ветра высотного струйного течения превышала 400 километров в час, бывало, доходила до 600 (!) километров в час. Такое явление крайне редкое — раз в несколько десятилетий.

«Из-за глобального потепления в полярных широтах климатические изменения особо сильны»

— Циркумполярный вихрь был мощным, стабильным и в начале нынешней зимы, — рассказывает Вера Балабух. — Поэтому арктический воздух на территорию Украины не приходил. Как следствие, температура в декабре оказалась на три, местами — на пять градусов выше нормы. В канун Нового 2021 года были побиты абсолютные значения максимальной температуры за весь период инструментальных наблюдений за погодой! Но в начале января неожиданно произошло резкое потепление стратосферы над Арктикой.

Данное явление пока малоизучено, спрогнозировать его очень трудно. Потепление стратосферы над полярными широтами привело к тому, что гигантский циркумполярный вихрь начал ослабевать, а скорость ветра в высотном струйном течении существенно снизилась. В результате холодные массы воздуха начали прорываться из Арктики в более южные широты европейского и американского континентов. Впрочем, этот процесс развивался медленно, постепенно распространяясь на все слои атмосферы в Северном полушарии. Поэтому январь и начало февраля у нас тоже выдались теплыми.

Но к середине февраля циркумполярный вихрь окончательно распался на два изолированных вихря, один из которых сместился на юг к американскому континенту, а второй — к европейскому. Кроме того, на этот процесс наложилось еще одно явление — Ла-Нинья. Как следствие, арктический воздух начал проникать далеко на юг, усиливая циклоническую деятельность.

Поэтому Средиземноморье, Балканы, Черноморский регион оказались в плену циклонов. Это в значительной мере и обусловило то, что в январе и феврале мы наблюдали существенные колебания погоды, когда кратковременные похолодания сменялись периодами аномально теплой погоды. Нередко температура воздуха на протяжении суток менялась на 15—20 градусов и даже больше. Да и на территории Украины температурные контрасты достигали 20 градусов и более, а на смену дождю приходили ледяной дождь, мокрый снег, снег, который потом смывал дождь. После серии циклонов к нам пришел антициклон, принесший, наконец, более устойчивую погоду и похолодание. На протяжении этой недели в Украине сохраняется морозная погода, а температура воздуха, вероятно, будет самой низкой за нынешнюю зиму.

— Ученые так и не разобрались, почему посреди зимы резко потеплела стратосфера над Арктикой и распался гигантский циркумполярный вихрь?

— Нет. Это одно из самых малоизученных явлений. Вообще, мы живем во времена, когда все чаще происходят такие метеорологические явления, которые прежде случались крайне редко. Резкое потепление в стратосфере над Арктикой — одно из них. Из-за глобального потепления в полярных широтах климатические изменения особо сильны. Например, в октябре прошлого года там продолжалось летнее таяние снегов, хотя по классическому сценарию к середине осени в Арктике должно было сильно похолодать и начаться интенсивное наращивание массы льдов.

Чтобы как следует разобраться, что происходит с метеорологическими процессами в полярных широтах, ученым не хватает данных, поскольку в той малонаселенной части Земли относительно немного метеостанций. Значительное расширение их сети является одной из наиболее актуальных задач, которые поставила перед собой Всемирная метеорологическая организация.

— Основную причину нынешних морозов в Украине вы объяснили — над Арктикой распался циркумполярный вихрь, и холодные массы воздуха, которые он удерживал в полярных широтах, устремились на юг, в Европу и Канаду. А почему с приходом холодов много дней подряд шел снег? Осадки тоже из Арктики?

— Нет. Осадки связаны с серией южных циклонов, которые перемещались по территории Украины и определяли очень неустойчивую погоду со значительными колебаниями температуры, усилением ветра, чередованием дождя и снега.

Таких снегопадов, как в нынешнем феврале, в Украине давно не было

«Прогреву воздуха препятствует свежевыпавший снег»

— В чем причина еще большего усиления морозов, произошедшего на этой неделе?

— Виновник этих морозов — антициклон, пришедший после серии циклонов. Для антициклона характерна малооблачная, безветренная погода. А это еще более усиливает морозы, поскольку в ночное время при ясном небе происходит дальнейшее выхолаживание воздуха.

Кстати, сибирский антициклон, который каждую зиму доминирует на значительной части территории России, обуславливает именно такую погоду: безоблачное небо, днем вовсю светит солнце, и при этом стоят трескучие сибирские морозы.

— Снежный покров влияет на то, насколько сильны морозы?

— Еще как влияет! В народе говорят: «Взимку сонце свiтить та не грiє». Причина не только в угле, под которым в зимний период падают на землю солнечные лучи, но и в том, что прогреву воздуха препятствует снег, особенно свежевыпавший, поскольку он имеет большой показатель альбедо — способности отражать солнечные лучи. Поэтому при свежевыпавшем снеге лучи, отдав лишь малую часть своей энергии, уходят обратно в космос. Так что снег, безусловно, способствует усилению морозов.

Сейчас на полную мощность работают все три фактора, обуславливающие морозную погоду: поступление холодных масс воздуха, выхолаживание и отражение солнечного света снегом. Наибольшую интенсивность они имеют на северо-востоке страны. Именно в этом регионе и отмечаются самые сильные холода.

Нынешняя синоптическая ситуация стабилизировалась. Однако рано или поздно все заканчивается, в том числе и холода. Весна не за горами.

«Одной из ключевых причин пожаров в Чернобыльской зоне была теплая и бесснежная зима»

— Когда настанет тепло?

— Ожидается, что к концу недели.

— Что будет затем — холода вернутся?

— К сожалению, пока не существует надежных методик долгосрочных прогнозов. Метеорологи могут с высокой долей вероятности определить, какой будет погода в ближайшие пять, максимум 10 дней. Думаю, что благодаря интенсивным циклоническим процессам над Атлантикой в 20-х числах февраля к нам должны прийти более теплые и влажные воздушные массы.

Вообще-то в морозной, снежной погоде в феврале нет ничего необычного для Украины. Просто за последние годы многие отвыкли от классических зим, поэтому воспринимают нынешний продолжительный период похолодания как нечто особенное. Следует также понимать, что снежная зима — это благо для природы. Весной реки, озера, почва пополнятся изрядным запасом воды. Насыщенная влагой земля предоставит земледельцам лучшие шансы вырастить обильный урожай. Водоемы разольются и возникнет много мелководий для нереста рыбы.

Помните, в апреле прошлого года в Чернобыльской зоне отчуждения бушевали масштабные пожары, дым доходил аж до Киева? Одной из ключевых причин тому являлась на редкость теплая и бесснежная зима, которая была перед этим. Ведь если выпадает снег, он укладывает на землю прошлогоднюю стерню. Весной, когда он тает, эта стерня благодаря обилию влаги и теплу перегнивает. Прошлой весной она осталась целехонькой. К тому времени засуха в Украине длилась уже почти год. Апрель тоже выдался без осадков, и начали происходить возгорания сухой стерни, огонь перекидывался на леса. Предстоящей весной такого не должно произойти благодаря внушительным запасам снега.

Вера Балабух: «Снежная зима — это благо для природы»

— Снега выпало много. Не обернется ли это весной катастрофическим паводком?

— Каким окажется паводок, зависит от целого ряда факторов. Например, от того, как быстро будет таять снег.

— Вы говорили, что такое природное явление, как Ла-Нинья, внесло свою лепту в то, что вторая половина зимы у нас выдалась холодной. Но ведь Ла-Нинья происходит за тысячи километров от Украины — в тропических широтах Тихого океана. Как это влияет на погоду в Украине?

— В Тихом океане периоды потепления воды (Эль-Ниньо) сменяются периодами похолодания водных масс (Ла-Нинья). Минувшей осенью началась фаза похолодания. Ла-Нинья оказывает существенное влияние на циркуляцию атмосферы на планете, в том числе на струйное течение воздушных масс, связанное с циркумполярным вихрем над Арктикой. Одним из последствий этого влияния является усиление меридиональности струйного течения и соответственно процессов образования циклонов и антициклонов, скорости и траектории их перемещения. Ожидается что влияние Ла-Нинья сохранится и в марте.

Ранее известный ученый-агроном Юрий Харченко рассказал, на какие сорта картофеля следует переходить огородникам из-за глобального потепления.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Фото в заголовке Getty Images

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