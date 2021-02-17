Теперь водитель во время остановки полицией обязан держать руки на руле и не выходить из авто без разрешения

Верховная Рада приняла закон о повышении штрафов для безответственных водителей. Особенно ужесточаются наказания за пьяную езду. «ФАКТЫ» решили разобраться, что еще изменилось в Правилах дорожного движения.

Как написал на своей странице в Facebook известный автоэксперт Владимир Караваев, вот что, помимо увеличения штрафов, приняли депутаты.

Полицейские могут держать TruCAM в руках (ранее это вызывало возмущение водителей, после чего 21 января этого года апелляционный суд принял решение, что TruCAM должен находиться на треноге, а не в руках во время фиксирования нарушений. — Авт.)

Кроме того, предусмотрено, что для фиксации нарушений (за исключением автофиксации) полиция и инспекторы по парковке могут использовать любую технику, не только автоматическую, без каких-либо требований к защите информации.

Проверку водителя на состояние опьянения в месте остановки транспортного средства можно проводить без свидетелей (ранее эта процедура осуществлялась только в при наличие двух понятых), если у полицейского включена нагрудная камера. Копия видеозаписи должна прилагаться к протоколу.

«Как по мне, то это прекрасно! Свидетели всегда были липовыми. А копы сами будут снимать видео о нарушении процессуальных норм по 130-й! Ведь это основа всех фальсификаций и повод для оправдания водителей в судах», — прокомментировал этот пункт Владимир Караваев.

Также, в соответствии с нововведениями, водитель обязан предъявлять свои документы так, чтобы полицейский мог зафиксировать данные.

А вот выходить из авто при остановке полицией без разрешения правоохранителей запрещено. Водитель обязан держать руки на видном месте (такие меры предосторожности существуют во многих европейских странах, а в США полицейский может принять выход из авто водителя как угрозу своей жизни и открыть огонь).

Напомним, что подобные нововведения МВД Украины предлагало еще в 2016 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что антирадары не способны уберечь водителей от штрафов за превышение скорости.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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