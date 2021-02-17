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Украина

Суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского

16:07 17 февраля 2021
Правосудие

Суд обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского, на которого в суд подает отец погибшего морского пехотинца Ярослава Журавля, Сергей Журавель.

Как сообщает «5 канал», такое разъяснение дал Печерский суд Киева. Отмечается, что на обжалование этого решения у ГБР есть пять дней.

Отмечается, что друзья отца погибшего морпеха, Сергея Журавля, заявляют, что иск будет расширен. Они хотят привлечь к ответственности и других должностных лиц, которые могли спасти Ярослава Журавля, но не сделали этого.

Напомним, что Ярослав Журавель погиб летом 2020 года. Морпех в составе эвакуационной группы отправился в «серую зону» за телом погибшего Дмитрия Красногрудя. Однако боевики обстреляли группу, Ярослав Журавель был ранен и остался в «серой зоне». Он умер через несколько дней после ранения, после чего его тело забрали боевики и со временем передали на подконтрольную правительству Украины территорию.

Напомним, что Сергей Журавель подал генпрокурору иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому осенью прошлого года.

Фото с Pixabay.

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