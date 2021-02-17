Плакали все: умирающему 10-летнему мальчику исполнили мечту

В Черновцах, в приюте для жертв домашнего насилия «Дом добра», от рака умирает 10-летний Саша Андрейченко (фамилия изменена). Сегодня врачи не дают мальчику почти никаких шансов. После последней операции мальчика парализовало, он перестал говорить и двигаться. Врачи только руками разводят: мы тут бессильны. Состояние ребенка ухудшается с каждым днем. Чтобы еще больше не мучить его, было принято решение прекратить лечение. Мальчика с мамой выписали из больницы. Только вот возвращаться им было некуда. Дома — в одном из сел Черновицкой области — остался отец-тиран. Когда он напивался, а делал это часто, то избивал и унижал и маму малыша, и его старшую сестру, и его самого. За два года, пока Саша лечился в разных больницах по всей Украине, отец ни разу не позвонил и не поинтересовался состоянием здоровья своего ребенка.

«Отец дожидался, когда мальчик заснет, и тут же будил его и начинал оскорблять»

— До восьми лет Саша был обычным деревенским мальчишкой, — рассказывает руководитель благотворительного фонда «Я майбутнє України» Марта Левченко. — Он успел закончить первый класс, а потом случилась беда. Правда, сначала никто не обратил внимания на то, что у Саши начала время от времени болеть голова. Сейчас врачи говорят: было упущено много времени. Но какой-то проблеск надежды на спасение этого чудесного мальчишки с ресницами, как веер, все-таки есть.

Марта Левченко

— Сашу с мамой выписали из больницы. Но поехали они не домой, а в ваш приют «Дом добра», где находятся жертвы домашнего насилия. Почему?

— Саша, его мама и 13-летняя сестричка боятся возвращаться домой. Отец выпивает и издевается над своими ближними. Даже когда Саша уже тяжело заболел, отец мучил его. Дожидался, когда мальчик только заснет, и тут же будил и начинал оскорблять. Мог и руки распустить. Кстати, маленький Саша всегда заступался за маму и сестричку, когда отец поднимал на них руку.

— Врачи утверждают, что было упущено время, поэтому сейчас Сашу спасти очень тяжело. Почему так случилось?

— Скорее всего, у этой семьи просто не было денег на лечение ребенка. Да и поначалу головные боли, пусть и частые, не вызывали серьезных тревог. А когда спохватились, уже было почти поздно. У Саши медуллобластома, это злокачественная опухоль головного мозга. Уже пошли метастазы. Пару месяцев назад, после очередной операции, мальчика парализовало. Он сейчас даже говорить не может. Это было общее решение — прекратить лечение ребенка. Для того чтобы не мучить Сашу. Он заслужил прожить последние дни достойно.

Марта Левченко (справа): «Маленький Саша всегда заступался за маму и сестричку, когда отец поднимал на них руку» (в центре фото - Саша, слева - его мама)

— «Прожить последние дни»… Звучит страшно. Сам Саша знает, что он уже уходит?

— Да, знает. Ему с каждым днем становится все хуже. И мы, к сожалению, не знаем, что с ним случится завтра.

— Сашу сейчас вообще не лечат?

— Ему дают обезболивающие таблетки, жаропонижающие. Стараемся, чтобы он как можно меньше испытывал боль.

«Когда вырасту, стану полицейским и буду защищать людей»

— Кому пришла идея исполнить последнее желание Саши?

— Это была общая идея, — отвечает Марта Левченко. — Сначала я побеседовала с мамой Саши, чтобы узнать, о чем он мечтает. Мама ответила, что он, когда еще мог разговаривать, сказал, что хочет стать полицейским. Для него это очень больной вопрос. Когда папа обижал маму и сестричку, а он за них заступался в шесть лет, то всегда говорил: «Когда вырасту, стану полицейским и буду защищать людей». Тогда я спросила у самого Саши, кем он хочет быть. Мальчик единственной рукой, которой еще мог шевелить, написал на листочке слово «полиция».

Было решено, что мы устроим Сашку сюрприз. Я написала пост в Facebook, в котором рассказала про Сашу, про его мечту. Тут же откликнулись местные полицейские. «Когда приезжать? Что нужно сделать?» К представителям патрульной полиции Черновицкой области подключились их коллеги из Прикарпатья. Нам писали и из других областей Украины. Многие хотели приехать.

Саша даже не догадывался о том, что его ждет. И вот мне позвонили: полицейские из Черновцов и Ивано-Франковска уже в пути. Вот-вот должны оказаться у стен нашего приюта. А как раз такой густой снег повалил. Говорю Саше: «Пойдем, я покажу тебе снег». Один из наших сотрудников взял укутанного в одеяло Сашу на руки и поднес к окну. И тут на лице мальчика наконец-то появилась радостная улыбка. Огромное количество полицейских машин подъезжали к приюту. Все сигналили, включали сирены. Саша из окна начал махать им здоровой ручкой.

Когда Саша увидел в окно полицейских, на его лице появилась радостная улыбка

«Хочешь покататься на настоящем полицейском автомобиле?» — спросила Сашу, и тот радостно закивал головой. «Ну, не знаю, согласятся ли полицейские тебя покатать, — пошутила я. — Сейчас выясню у них». Хотя обо всем мы уже давно договорились.

Я вернулась в комнату с несколькими полицейскими. Тут Сашу ждал подарок, о котором он и мечтать не мог. Буквально за ночь специально для него была сшита самая настоящая полицейская форма! На груди — нашивка с его фамилией. Были даже настоящая кобура и жетон. Полицейские очень спешили исполнить мечту Сашка. Мы не знали, что будет завтра. Он мог потерять зрение или слух… Или что-то еще хуже.

Вручение полицейского жетона

Сашу в форме вывезли на коляске на улицу, где уже выстроились 80 полицейских. Началось посвящение. Полицейские отдавали мальчику честь, пели гимн и… плакали. Да-да, плакали даже самые суровые бойцы спецподразделения «Корд». Потом начали срывать свои шевроны. Подходили к мальчику и клали шевроны ему на колени. У полицейских шеврон — это что-то вроде амулета, защиты. Так они выражали уважение Саше.

Церемония посвящения

«Раз десять в тот вечер мальчик пересматривал на телефоне видео своего посвящения в полицейского»

— А потом был первый рабочий день Саши в полиции, — продолжает свой рассказ Марта Левченко. — Полицейские с мальчиком, его мамой и сестрой поехали в самое настоящее патрулирование. Была даже погоня за преступниками. Правда, ненастоящая. Полицейские поехали за каким-то автомобилем, водитель которого и не знал, что его преследуют. Но Саше объяснили, что впереди — преступник и они его загоняют в ловушку.

Саша очень азартно воспринял погоню. Полицейские специально советовались с мальчиком, как лучше поступить, и тот жестами пытался показать, как лучше загнать «преступника» в тупик.

В приют Саша возвращался настоящим героем. Ему все аплодировали. А я сказала, что теперь спокойна за безопасность «Дома Добра». У нас теперь есть свой настоящий полицейский.

Мне кажется, что Саша был счастлив. Он улыбался, чего до этого момента почти никогда не было. Раз десять в тот вечер мальчик пересматривал на телефоне видео своего посвящения в полицейского. Нас звал, чтобы смотрели вместе. Очень долго перебирал подаренные ему шевроны, рассматривал каждый из них. Таким счастливым я Сашу не видела, пожалуй, никогда.

— Сложный для меня вопрос… У самого ком в горле… Саша боится смерти?

— Он боится другого. Боится потерять маму и сестричку. Когда мама выходит из комнаты в туалет, он вцепляется в нее мертвой хваткой. Боится, что не вернется. Он очень любит маму. Очень любит свою сестричку. Знаете, у них троих такая связь, что хочется верить, что у них все получится. Что эту страшную болезнь все-таки удастся победить.

Саша с мамой и сестричкой

— Если честно, есть надежда?

— Надежда есть на чудо. Мы вот думаем… Врачи дают Саше несколько недель жизни. Но, может быть, вашу статью прочитает какое-то медицинское светило и скажет, что с таким диагнозом можно бороться. Возможно, у кого-то дети выкарабкались после этой ужасной болезни. Пусть свяжутся с нами. Будем очень благодарны.

Действительно, очень хочется верить в то, что чудо случится…

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Запорожье умер 17-летний мальчик, которому неожиданно стало плохо во время школьной перемены.

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