Продление карантина в Украине: что с концертами и кинотеатрами

В Украине со следующей недели возвращаются к модели адаптивного карантина, а сам карантин продлен до 30 апреля — стали известны условия, при которых будут разрешены массовые мероприятия.

По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, с 24 февраля на всей территории Украины начнет действовать «желтая» карантинная зона.

В этих условиях, в частности, разрешено проведение массовых (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и других) мероприятий (в том числе по размещению участников стоя) с участием до 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). Кинотеатрам разрешили работу при условии ограничения количества зрителей.

«Прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры, другими субъектами деятельности в сфере культуры с наполненностью залов до 50% мест в каждом зале (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в т. ч. для групп из 2 лиц)», — сообщает министр. Также, по его словам, разрешается работа гостиниц и санаторно-курортных учреждений.

«Помним, что в зависимости от эпидемической ситуации, в областях могут устанавливаться различные карантинные ограничения. Напоминаю, что есть четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения. Поэтому обязательно соблюдайте карантинные требования», — пишет Александр Ткаченко в Telegram.

Напомним, что о возвращении к модели адаптивного карантина с четырьмя «цветными» зонами (зеленой, желтой, оранжевой и красной) ранее сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Иллюстративное фото с Pixabay.

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