Украинцам упростили покупку автомобилей и получение прав

Кабинет министров поддержал инициативу МВД по упрощению процедуры покупки транспортных средств в Украине.

Как сообщает министр внутренних дел Арсен Аваков, зарегистрировать транспортное средство и получить на него полный комплект документов можно прямо в автосалоне — без посещения сервисного центра МВД.

Арсен Аваков назвал это решение «очередным шагом по созданию современного государственного сервиса МВД».

Также он рассказал о еще одном новшестве, связанном с получением водительских прав. Теперь отправить заявку на получение прав можно не только через электронный кабинет водителя, но и в мобильном приложении «Дія».

Наразі Уряд підтримав ще одну спільну ініціативу МВС та Мін.цифр.трансф. можливість замовити заміну посв. водія як в е-кабінеті водія на https://t.co/QOx7Op5keR так і в моб. додатку ДіЯ. Онлайн заявка онлайн оплата один візит до СЦ. Ще один крок до держави у смартфоні! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 17, 2021

Ранее в МВД рассказали о еще одном сервисе — онлайн-проверке водительского удостоверения. Для того, чтобы проверить документ, следует зайти на страничку Главного сервисного центра МВД и заполнить два «окошка», вбив туда серию и шестизначный номер документа. Проверка покажет, действительны ли права и какая категория была открыта водителю. Личные данные при этом не будут показываться.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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