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Украина

Украинцам упростили покупку автомобилей и получение прав

13:49 17 февраля 2021
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Кабинет министров поддержал инициативу МВД по упрощению процедуры покупки транспортных средств в Украине.

Как сообщает министр внутренних дел Арсен Аваков, зарегистрировать транспортное средство и получить на него полный комплект документов можно прямо в автосалоне — без посещения сервисного центра МВД.

Арсен Аваков назвал это решение «очередным шагом по созданию современного государственного сервиса МВД».

Также он рассказал о еще одном новшестве, связанном с получением водительских прав. Теперь отправить заявку на получение прав можно не только через электронный кабинет водителя, но и в мобильном приложении «Дія».

Ранее в МВД рассказали о еще одном сервисе — онлайн-проверке водительского удостоверения. Для того, чтобы проверить документ, следует зайти на страничку Главного сервисного центра МВД и заполнить два «окошка», вбив туда серию и шестизначный номер документа. Проверка покажет, действительны ли права и какая категория была открыта водителю. Личные данные при этом не будут показываться.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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