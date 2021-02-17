27.81 / 28.04 33.46 / 33.86
Киев: -9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине вернут модель адаптивного карантина

13:33 17 февраля 2021
Люди в масках

В Украине возвращаются к модели адаптивного карантина — в областях карантинные ограничения будут устанавливаться в зависимости от эпидемической ситуации.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждая из которых имеет четкие ограничения и критерии определения», — отметил премьер.

По словам Дениса Шмыгаля, решение о введении адаптивного карантина вступит в силу на следующей неделе.

Напомним, что адаптивный карантин предусматривает введение нескольких «цветных» зон — зеленой, желтой, оранжевой и красной. В первой действуют наиболее лояльные ограничительные меры, в последней — самые жесткие.

Ранее премьер-министр напоминал, что карантин в Украине (согласно принятому в декабре 2020 года решению, он был введен до 28 февраля 2021 года) продлят до 30 апреля и это не будет конечной датой.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алина Гросу и Роман Полянский

«Развелся давно»: Роман Полянский раскрыл правду о романе с Алиной Гросу

Олег Винник

Олег Винник раскрыл правду о жене и семейной жизни

Светлана Лобода

Лолита не сдержала эмоций при виде Лободы

Дарья Зотеева

«Остановить эту мерзость невозможно»: сыну Макаревича стало грустно от поступка Инстасамки

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер