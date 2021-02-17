В Украине вернут модель адаптивного карантина

В Украине возвращаются к модели адаптивного карантина — в областях карантинные ограничения будут устанавливаться в зависимости от эпидемической ситуации.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждая из которых имеет четкие ограничения и критерии определения», — отметил премьер.

По словам Дениса Шмыгаля, решение о введении адаптивного карантина вступит в силу на следующей неделе.

Напомним, что адаптивный карантин предусматривает введение нескольких «цветных» зон — зеленой, желтой, оранжевой и красной. В первой действуют наиболее лояльные ограничительные меры, в последней — самые жесткие.

Ранее премьер-министр напоминал, что карантин в Украине (согласно принятому в декабре 2020 года решению, он был введен до 28 февраля 2021 года) продлят до 30 апреля и это не будет конечной датой.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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