Зеленский предложил Раде ограничить права скандального ОАСК

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 5067, которым предлагает сократить полномочия Окружного административного суда Киева (ОАСК). Об этом сообщается на сайте ВР.

В пояснительной записке указано, что документ предусматривает исключение из подсудности ОАСК дел по обжалованию нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти, полномочия которых распространяются на всю Украину. Эти дела должны будут перейти к Верховному суду. Причем Судом апелляционной инстанции в таких делах будет Большая палата Верховного суда.

Законопроект призван ввести «надлежащий высокий уровень судейского рассмотрения» дел.

Ранее сообщалось, что глава ОАСК, которого не смогли найти детективы НАБУ, заявил, что в это время он находился на своем рабочем месте.

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