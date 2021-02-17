Рада провозгласила особый статус Евромайдана

Верховная Рада 295 голосами приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

В документе депутаты констатируют недопустимость промедления с расследованием «дел Майдана», подчеркивают важность памяти о Героях Небесной Сотни, недопустимость узурпации власти, а также осуждают действия Виктора Януковича, подразделений «Беркут», отдельных сотрудников милиции, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства.

Подчеркивается также важность мирных собраний и недопустимость произвола, важность европейских ценностей, как фундамента Украинского государства.

Напомним, в феврале 2020 года представители семей героев Небесной сотни обратились к президенту Зеленскому, а также к председателю ВР Дмитрию Разумкову и на тот момент генпрокурору Руслану Рябошапке из-за признаков реванша диктатуры в Украине. По их мнению, По их мнению, представители бывшего «Беркута» и преступного режима Януковича уже не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства.

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