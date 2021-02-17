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Украина

Скандальному диалогу Кравчука с Пушилиным дал оценку глава МИДа Украины

11:26 17 февраля 2021
Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на общение по видеосвязи руководителя группы украинских переговорщиков в ТКГ Леонида Кравчука с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным во время ток-шоу «Время покажет» на российском телеканале.

Как сообщает «Украинская правда», Дмитрий Кулеба отметил, что Леонид Кравчук является первым президентом и очень достойно представляет Украину в ТКГ, добавив, что тот недавно выступал на Совбезе ООН и что вопросов к его патриотизму и принципиальности быть не может.

«Сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе и в различных телеэфирах», — заявил министр.

Напомним, что Леонид Кравчук общался со студией по видеосвязи, и в какой-то момент к дискуссии подключили главаря боевиков, у которого глава украинской делегации в ТКГ поинтересовался судьбой Донбасса. После этого на Кравчука обрушился вал критики по поводу того, что Украина не ведет прямые переговоры с боевиками и что таким образом легитимизируется их главарь.

После этого эфира Леонид Кравчук заявил, что договориться с Российской Федерацией по урегулированию ситуации на Донбассе в том статусе, в каком видит себя РФ, и какие задачи она себе ставит, практически невозможно.

Фото Дмитрия Кулебы из социальных сетей.

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