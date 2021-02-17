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Украина

В Украине впервые выставили на аукцион тюрьму

8:35 17 февраля 2021
Одно из зданий исправительного комплекса

Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион имущество исправительного учреждения «Ирпенский исправительный центр» под Киевом. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По его информации, стартовая цена объекта составляет 220,2 миллионов гривен, при этом 70% выручки планируется направить на создание новой тюремной инфраструктуры, отвечающей европейским стандартам, а 30% - пополнят государственный бюджет.

Перечень имущества, выставленного на продажу, доступен на сайте Фонда госимущества по ссылке.

Территориально объект находится в пгт Коцюбинское (6 километров от станции метро «Академгородок» в Киеве).

Как видно на снимках, уже сейчас комплекс исправительного центра окружают новые высотные здания, поэтому интерес к земельному участку наверняка проявят застройщики.

Срок подачи заявок на аукцион истекает 16 марта 2021 года.

Всего в Украине планируют продать 35 таких исправительных колоний, которые уже не функционируют. Соответствующее решение было принято Минюстом летом 2020 года.

Еще одним способом зарабатывания денег для реконструкции является создание т.н. платных камер в действующих СИЗО. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первые платные камеры появились в столичном СИЗО еще весной 2020 года, стоимость пребывания в них стартует от двух тысяч гривен в сутки до 12 тысяч гривен в месяц.

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